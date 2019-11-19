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Рабочие завершили благоустройство больницы имени Демихова в Москве

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Рабочие завершили благоустройство больницы имени Демихова в Москве

Москва, 19 ноября. Благоустройство территории больницы имени Демихова завершили досрочно, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Медицинское учреждение, расположенное на юго-востоке Москвы, получило 11 га благоустроенной территории. В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что работы завершили раньше на восемь месяцев.

В ведомстве отметили, что осталось провести пусконаладочные работы оборудования. Рядом с больницей появилась парковка, обновлены прогулочные маршруты, появились беседки, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на сайте проекта «Активный гражданин» открылось голосование о благоустройстве по программе обновления жилого фонда (реновации).

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