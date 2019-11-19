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Три станции метро Москвы меняют режим работы

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Три станции метро Москвы меняют режим работы

Москва, 19 ноября. Три станции Сокольнической линии метро будут открываться на 10 минут позже с 19 по 30 ноября, сообщили в столичном метрополитене.

Речь идет о станциях «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры». Изменения запланированы на 19, 21, 26, 27 и 30 ноября.

Первый поезд будет уходить в 05.40, уточнили в пресс-службе подземки, пишет РИАМО. Как отмечает издание «Вечерняя Москва», это связано с организационно-учебными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что дизайнеры студии Лебедева обновили схему метро. Они предложили увеличить высоту значков центральных станций метрополитена.

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