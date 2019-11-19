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Москвичек пригласили на форум о финансовой независимости

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Москвичек пригласили на форум о финансовой независимости

Москва, 19 ноября. Женский форум о финансовой независимости пройдет в «Цифровом деловом пространстве» 23 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На форуме выступят успешные бизнесмены, которые поделятся опытом развития проектов. Глава московского департамента предпринимательства Алексей Фурсин отметил, что в программе форума «Стань богатой» с этого года ввели образовательные интенсивы.

Чиновник выразил уверенность, что новые идеи помогут москвичкам начать свое дело. На конференции расскажут об организации салонов красоты, школы английского языка, кондитерских, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в центрах государственных услуг и в ЗАГСах состоятся юридические консультации по защите прав детей.

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