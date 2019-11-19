Более 50 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах

Москва, 19 ноября. В московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» задержали 18 рейсов и отменили 11, в «Домодедово» задержаны 12 рейсов, четыре отменили. В «Шереметьево» задержали семь рейсов. В «Жуковском» расписание не изменилось, пишет РИАМО.

В ночь на 19 ноября в столичном регионе действовало предупреждение о тумане. В утренние часы видимость ухудшилась до 500 метров.

Ранее синоптики рассказали, что 19 ноября в Москве будет стоять облачная погода, ожидается кратковременный дождь.