Москва, 19 ноября. Москвичей пригласили на юридические консультации по защите прав детей, которые остались без попечения родителей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Семинары пройдут в 12 отделах ЗАГС и 11 центрах государственных услуг 20 ноября. Жителям столицы также расскажут о регистрации актов гражданского состояния и совершении других действий в отношении несовершеннолетних.

А в Новомосковском отделе ЗАГС консультации проведут для школьников. Старшеклассникам расскажут о государственных институтах и правах граждан, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили отпраздновать День матери в столичных парках. В музеях и кинотеатрах также подготовили праздничную программу.