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Москвичей пригласили на юридические консультации по защите прав детей

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Москвичей пригласили на юридические консультации по защите прав детей

Москва, 19 ноября. Москвичей пригласили на юридические консультации по защите прав детей, которые остались без попечения родителей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Семинары пройдут в 12 отделах ЗАГС и 11 центрах государственных услуг 20 ноября. Жителям столицы также расскажут о регистрации актов гражданского состояния и совершении других действий в отношении несовершеннолетних.

А в Новомосковском отделе ЗАГС консультации проведут для школьников. Старшеклассникам расскажут о государственных институтах и правах граждан, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили отпраздновать День матери в столичных парках. В музеях и кинотеатрах также подготовили праздничную программу.

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