Московские стройки оборудовали интеллектуальной системой контроля

Москва, 19 ноября. Интеллектуальная система контроля «Умные ладошки» появилась на 15 строительных площадках, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Новая технология позволяет контролировать ход работ и число сотрудников на объекте. Рабочим выдаются устройства с датчиками, прорабы в реальном времени отслеживают местонахождение сотрудника и собирают информацию о его перемещениях.

В столице заработало более тысячи таких устройств, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, «Умные ладошки» могут отправить сигнал тревоги в случае падения рабочего.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла «Неделя Российского Интернета», один из самых значимых форумов по новейшим технологиям.