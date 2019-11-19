Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Московские стройки оборудовали интеллектуальной системой контроля

93
0 Оставить комментарий

Московские стройки оборудовали интеллектуальной системой контроля

Москва, 19 ноября. Интеллектуальная система контроля «Умные ладошки» появилась на 15 строительных площадках, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Новая технология позволяет контролировать ход работ и число сотрудников на объекте. Рабочим выдаются устройства с датчиками, прорабы в реальном времени отслеживают местонахождение сотрудника и собирают информацию о его перемещениях.

В столице заработало более тысячи таких устройств, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, «Умные ладошки» могут отправить сигнал тревоги в случае падения рабочего.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла «Неделя Российского Интернета», один из самых значимых форумов по новейшим технологиям.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров