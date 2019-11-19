Товары из Москвы представят на выставках в 12 странах мира

Москва, 19 ноября. Столичный стенд Made in Moscow будет представлен на выставках в 12 странах мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Товары из Москвы покажут в Арабских Эмиратах, Казахстане, Сингапуре, Южной Корее, Индии и других странах. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в выставках примут участие компании в сфере информационных технологий, машиностроения, электротехники, здравоохранения.

К примеру, товары для детей поедут на выставку «Детство» в Алма-Ате. За последние три года московские производители приняли участие в 39 международных выставках. Такие форумы помогают наладить сотрудничество и найти новых инвесторов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что стенд Москвы выиграл в двух номинациях на международной туристической выставке в Лондоне.