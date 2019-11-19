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Москвичей предупредили о небольшом дожде 19 ноября

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Москвичей предупредили о небольшом дожде 19 ноября

Москва, 19 ноября. Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями ожидаются в столичном регионе во вторник, пишут «Метеоновости».

Воздух прогреется в Москве до 6 градусов тепла, в Московской области температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. Ветер подует с восточной стороны со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, это создаст дискомфорт для метеочувствительных москвичей, пишет РИАМО.

Температура воздуха в столице на несколько градусов выше нормы. Постоянный снежный покров появится не раньше декабря.

 

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