Москвичей предупредили о небольшом дожде 19 ноября

Москва, 19 ноября. Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями ожидаются в столичном регионе во вторник, пишут «Метеоновости».

Воздух прогреется в Москве до 6 градусов тепла, в Московской области температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. Ветер подует с восточной стороны со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, это создаст дискомфорт для метеочувствительных москвичей, пишет РИАМО.

Температура воздуха в столице на несколько градусов выше нормы. Постоянный снежный покров появится не раньше декабря.