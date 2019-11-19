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Москвичей пригласили отметить День матери в столичных парках

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Москвичей пригласили отметить День матери в столичных парках

Москва, 19 ноября. Десятки мероприятий к Дню матери пройдут на территории «Зарядья», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Увидеть праздничную программу можно 23 и 24 ноября. В столичных музеях организуют выставки, посвященные материнству. В кинотеатрах покажут фильм о матерях, большая культурная программа запланирована в московских парках.

В парке «Зарядье» для детей и подростков проведут мастер-класс по созданию куклы, шкатулки и открытки для мамы. А в Измайловском парке пройдет концерт с участием известных столичных бардов, пишет РИАМО.

Ранее москвичей приглашали отметить день рождения Деда Мороза в музее «Кузьминки-Люблино».

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