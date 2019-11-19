Синоптики предупредили жителей Москвы о возможном тумане

Москва, 19 ноября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказали, какую сегодня погоду ждать в Москве. По данным метеорологов, во вторник в столице возможен туман, высокое атмосферное давление и моросящие осадки.

Ветер ожидается юго-восточный, скорость его составит от 2 до 7 метров в секунду.

«Погода облачная, местами морось, очаги туманов, густые дымки. Днем в столице +3+5 градуса, по области от -1 до +6», — цитирует синоптика РИА Новости.

Напомним, ранее специалисты «Фобос» рассказали, когда жителям столицы России стоит ждать прихода климатической зимы.