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Синоптики предупредили жителей Москвы о возможном тумане

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Синоптики предупредили жителей Москвы о возможном тумане

Москва, 19 ноября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказали, какую сегодня погоду ждать в Москве. По данным метеорологов, во вторник в столице возможен туман, высокое атмосферное давление и моросящие осадки.

Ветер ожидается юго-восточный, скорость его составит от 2 до 7 метров в секунду.

«Погода облачная, местами морось, очаги туманов, густые дымки. Днем в столице +3+5 градуса, по области от -1 до +6», — цитирует синоптика РИА Новости.

Напомним, ранее специалисты «Фобос» рассказали, когда жителям столицы России стоит ждать прихода климатической зимы.

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Источник: РИА Новости
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