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Москвичкой, бросившей на бабушку 8 больных детей, заинтересовались следователи

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Москвичкой, бросившей на бабушку 8 больных детей, заинтересовались следователи

Москва, 19 ноября. Следователи проводят проверку после того, как в однокомнатной квартире в одном из домов Москвы, были обнаруженные восемь маленьких простуженных детей: мать на несколько дней оставила их с 63-летней бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Вечером в понедельник сотрудники московской скорой помощи обнаружили восьмерых малолетних детей (от полугода до восьми лет) с различными формами простудных заболеваний. При этом матери с ними не было уже несколько дней. За детьми в однокомнатной квартире присматривала 63-летняя бабушка. Медики отметили, что малыши находятся в ненадлежащих условиях и сообщили об этом правоохранителям.

Следователи начали доследственную проверку по данному факту. Выяснилось, что дети живут в неполной семье, которая к тому же состоит на учете в органах системы профилактики. Сейчас сотрудники СКР РФ работают совместно с прокурорами, выясняя обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить, почему бездействовали работники органов системы профилактики.

В конце октября в Челябинской области было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятимесячного младенца. Как сообщал RT, согласно одной из версий, грудной младенец умер от голода после того, как мать оставила его в квартире с трехлетней сестрой. Семья состояла на учете органов опеки.

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