Крупный пожар произошел на складах в Москве

Москва, 18 ноября. Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы, слышны взрывы, сообщил источник Федерального агентства новостей. Как стало известно корреспонденту ФАН, в понедельник загорелись склады напротив дома №20 по улице Маршала Прошлякова.

«Площадь возгорания 600 квадратных метров. Слышны хлопки газа», — уточнил источник.

Никто не пострадал.

В августе 2019 года рядом с Дзержинской ТЭЦ в Москве загорелся склад. Над пятым кварталом Капотни поднимался густой черный дым. Огонь вспыхнул на территории «Ориспром».

Огонь охватил бетонное строение высотой четыре метра и площадью 300 квадратных метров. Кроме того, загорелись две стоящие рядом бытовки. Общая площадь горения составляет 166 квадратных метров. На месте работали 30 человек и девять единиц техники. В пожаре также никто не пострадал.