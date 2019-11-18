Синоптики предупредили москвичей о необычно высоком атмосферном давлении

Москва, 18 ноября. «Необычно высокое» атмосферное давление с конца наступившей недели будет наблюдаться в российской столице. Об этом рассказал журналистам в понедельник руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд.

«Давление высокое и сейчас, но повысится еще на 10-12 гектопаскалей», — отметил специалист.

По словам синоптика, давление будет повышаться примерно с экватора недели — 20 ноября. Он также предупредил, что со среды начнет понижаться температура, сообщает RT.

При этом Вильфанд отметил, что сильных морозов не ожидается.

«Дневные температуры на неделе около минус 3-4, ночные — минус 5-10 градусов. Наступает нормальная зима», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что климатическая зима придет в российскую столицу 21 ноября. По его словам, столбики термометров покажут минусовые отметки.