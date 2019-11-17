Синоптик назвал дату начала климатической зимы в Москве

Москва, 17 ноября. Москвичам стоит ждать прихода климатической зимы 21 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в начале предстоящей недели в столице сохранится пасмурная погода с моросящими осадками. Также возможно образование тумана. В ночь на 18 ноября столичные термометры покажут от +3 до +5 градусов, днем в понедельник температура составит от +5 до +7. В Московской области в ночь на понедельник ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +3 до +8.

Плюсовая температура в Москве и области сохранится и 19 ноября. Так, в столице во вторник ожидается от +3 до +5 градусов ночью и от +4 до +6 днем. В Подмосковье в это день термометры покажут от +1 до +6 в темное время суток и от +2 до +8 днем. Тишковец предупредил, что холодать в регионе начнет уже 20 ноября.

«Начиная со среды будет усиливаться арктический антициклон. Ночью по-прежнему все еще пасмурно, морось, но уже прохладнее», — рассказал синоптик.

По словам метеоролога, днем 20 ноября гостей и жителей столицы ожидает температура от 0 до +2 градусов. В Подмосковье в среду термометры покажут от -1 до +4.

«Вечером уже установится устойчивый минус, и вся эта моросящая влага будет подмерзать вечером в среду. Соответственно, это гололедица и начало заморозков», — отметил Тишковец.

Синоптик сообщил, что в ночь на 21 ноября столбики термометров в Москве опустятся до -7, днем температура повысится до 0 градусов. После этого среднесуточная температура перейдет в минусовые значения. Тишковец подчеркнул, что климатическая зима придет в столицу с опозданием на 11 суток.

Уже днем 22 ноября москвичей ожидает температура от 0 до -5. Такое же значение покажут термометры днем на следующих выходных, а в ночь с субботы на воскресенье может похолодать до -10 градусов.