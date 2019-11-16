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Синоптик назвал бредом информацию о торнадо в Москве

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Синоптик назвал бредом информацию о торнадо в Москве

Москва, 16 ноября. Сообщения о торнадо в Москве не соответствуют действительности. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист назвал эту информацию «полным бредом». Он отметил, что в европейской части России будет преобладать антициклон, который движется с Сибири.

«Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся, потому что в атмосфере Европейской России, в центральной части страны, будет господствовать антициклон сибирского происхождения», — сказал Тишковец.

Ведущий сотрудник «Фобоса» посоветовал россиянам не слишком доверять прогнозам погоды, поступающим через мобильные приложения. Эти данные не проходят раскодировку специалистами, передает РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала, что на будущей неделе москвичей ждет сухая и теплая погода.

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