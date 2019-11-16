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Росгвардейцы заняли второе место на чемпионате по лазер-рану в Москве

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Росгвардейцы заняли второе место на чемпионате по лазер-рану в Москве

Москва, 16 ноября. Команда Росгвардии заняла второе место на соревнованиях по лазер-рану, чемпионат состоялся в футбольном комплексе ЦСКА, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу.

Вместе с росгвардейцами на соревновании выступили спортсмены Федерации современного пятиборья и Минобороны России.

В церемонии торжественного открытия приняли участие сенатор Сергей Меликов, глава спорткомитета Росгвардии Владимир Малофеев, олимпийские чемпионы Александр Лесун, Дмитрий Сватковский и другие легкоатлеты.

Росгвардейцы заняли второе место на чемпионате по лазер-рану в Москве
От Росгвардии выступили курсанты Петербургского военного института войск нацгвардии РФ и трое военнослужащих. Каждая команда состояла из девяти человек.

Росгвардейцы заняли второе место на чемпионате по лазер-рану в Москве

Спортсмены пробежали 1200 метров со стрельбой на огневых рубежах из лазерных пистолетов. После соревнований четверым росгвардейцам вручили удостоверения мастеров спорта по «Служебному биатлону».

Росгвардейцы заняли второе место на чемпионате по лазер-рану в Москве

«Наши спортсмены, которые сегодня здесь выступали, занимаются служебным биатлоном, двоеборьем, дисциплинами, родственными лазер-рану», — отметил Владимир Малофеев.

Первое место заняли представители Федерации современного пятиборья, а третье место заняла команда Минобороны РФ.

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