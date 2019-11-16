Два новых сквера открыли в Химках

Москва, 16 ноября. Два новых сквера открыли в подмосковных Химках в рамках программы по благоустройству города.

В «Белом сквере» появились аккуратные тропинки, клумбы и лавочки. По словам местной жительницы Марии Гомзиной, раньше здесь была свалка, а теперь уютное место для отдыха.

Еще один сквер открылся на улице Академика Грушина — со стильными скамейками и бесплатным Wi-Fi. В этом году в Химках организовали 15 парков с индивидуальной концепцией.

В конце ноября ожидается открытие «Театрального» сквера и парка «Победа», передает «360».