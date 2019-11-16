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«Шереметьево» откроет отдельный терминал для самолетов «Аэрофлота»

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«Шереметьево» откроет отдельный терминал для самолетов «Аэрофлота»

Москва, 16 ноября. Росавиация разрешила московскому аэропорту «Шереметьево» открыть терминал С1 для самолетов «Аэрофлота».

Новый терминал начнат работу в январе 2020 года. По данным пресс-службы аэропорта, площадь С1 составит почти 130 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что терминал будет обслуживать порядка 20 млн человек в год. Для пассажиров организуют 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

Лайнеры «Аэрофлота», выполняющие международные рейсы, летают из трех терминалов. Эти рейсы планируется перевести в С1, передает «360».

Ранее сообщалось, что житель Приморского края пронес на борт самолета «Аэрофлота» слишком толстого кота. В ответ авиаперевозчик лишил клиента бонусных миль.

После этого случая в Госдуме предложили пересмотреть авиационные правила по провозу животных в салоне самолета.

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