Собянин сообщил о присвоении роддому №27 международного статуса ВОЗ

Москва, 16 ноября. Родильному дому №27 больницы имени Спасокукоцкого присвоили международный статус «Больница, доброжелательная к ребенку», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что этот статус присваивают ВОЗ (Всемирная организация здоровья) и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

«Это значит, в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии», — написал Собянин в соцсетях.

По словам главы города, в Москве уже 23 медицинских учреждения получили такой статус. Он пообещал сделать все, чтобы у молодых мам и новорожденных было все самое лучшее.

Ранее Собянин поздравил с 90-летием столичную фабрику по производству одежды «Большевичка». Он пожелал процветания одному из старейших предприятий города