Москвичам предложили выбрать лучшую выставку 2019 года

Москва, 16 ноября. Жителям российской столицы предложили выбрать лучшую выставку, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Голосование началось на сайте проекта «Активный гражданин». В номинации «Москва культурная» указаны шесть выставок, среди них экспозиции в музее «Гараж», Третьяковской галерее, музеях имени Пушкина и Щусева, в Московской музее современного искусства и в центре толерантности.

Горожане также могут предложить собственный вариант. В этом году премию «Путеводная звезда» будут вручать в пятнадцати номинациях.

Ранее сообщалось, что с 11 по 17 ноября в столице проходит «Музейная неделя». В рамках проекта горожане и гости Москвы могут бесплатно посетить некоторые музеи.