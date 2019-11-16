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Собянин поздравил фабрику «Большевичка» с 90-летием

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Собянин поздравил фабрику «Большевичка» с 90-летием

Москва, 16 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил швейную фабрику «Большевичка» с юбилеем, в этом году знаменитому предприятию исполнилось 90 лет.

Знаменитая фабрика находится через дорогу от Казанского вокзала. Здесь по-прежнему шьют качественные мужские костюмы, пиджаки и пальто.

«В годы войны «Большевичка» выпускала шинели для бойцов, шила форму для участников парада Победы, — написал Собянин в соцсетях.

Столичный градоначальник пожелал коллективу предприятия процветания. На официальном сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что каждый месяц «Большевичка» выпускает около двух тысяч изделий.

На создание одного мужского костюма необходимо не менее трех часов. Одежду производят под четырьмя брендами.

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