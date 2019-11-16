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Конференция о профилактике и лечении диабета состоялась в Москве

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Конференция о профилактике и лечении диабета состоялась в Москве

Москва, 16 ноября. Конференция, посвященная сахарному диабету, состоялась в Центральном доме ученых РАН в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню диабета, который отмечают 14 ноября. В России это заболевание относится к социально значимым, его включили в соответствующий реестр по постановлению правительства.

Количество диабетиков в России ежегодно увеличивается, за последние пять лет больных сахарным диабетом стало на 23% больше.

Конференция о профилактике и лечении диабета состоялась в Москве

Особое внимание специалисты уделяют детскому диабету. Они напоминают, что родители должны научить детей регулярно измерять уровень сахара в крови.

Конференция о профилактике и лечении диабета состоялась в Москве

На конференции представили разные виды глюкометров. Некоторые из них позволяют проверять уровень глюкозы без прокола кожи.

Конференция о профилактике и лечении диабета состоялась в Москве

В рамках мероприятия состоялось награждение диабетиков. Им вручили медали Джослина «За 50 мужественных лет с диабетом».

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