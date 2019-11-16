Американский лейбл присвоил неофициальный гимн Подмосковья

Москва, 16 ноября. Песню «Подмосковный наш край» незаконно опубликовали на iTunes, реальные правообладатели не получают отчислений с продаж.

Композицию, принадлежащую Максиму Дунаевскому и Петру Синявскому, приписали некому Сергею Белому. Как выяснило интернет-издание «Подмосковье сегодня», за этим стоит американский продюсерский лейбл World Media Alliance (WMA).

Журналистам удалось разыскать шансонье, который якобы имеет права на популярную в Подмосковье песню. Сергей Белый — 58-летний автор-исполнитель из города Белово Кемеровской области.

Он рассказал, что несколько лет назад стал публиковать в соцсетях авторские песни. В 2016 году с ним связался представитель WMA и предложил заработать. Музыкант прислал американцам несколько своих альбомов, но никаких денег от продюсеров так и не получил.

Позднее в iTunes появился сборник с песнями Белого и других музыкантов. Это не первая афера американской компании: пользователи соцсетей жалуются, что лейбл использует чужой контент и не платит законным правообладателям. Пострадавшие от действий WMA готовят иски в суд.