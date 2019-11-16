Власти Москвы определят дату запуска МЦД до конца ноября

Москва, 16 ноября. Дату запуска первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) определят на следующей неделе, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что к запуску почти все готово. Сейчас завершается благоустройство станций, подходов и переходов.

Почти тысяча человек работают в круглосуточном режиме, чтобы центральные диаметры были запущены в ближайшее время, передает АГН «Москва».

Столичные власти планировали запустить МЦД в ноябре. Протяженность наземного метро составляет более 130 километров. На МЦД разместятся 66 станций, с 27 из них можно совершить пересадку на метро.

Ранее Хуснуллин рассказал о предварительной трассировке Бирюлевской ветки метрополитена Москвы. На одной из станций МЦД-2 «Силикатная» продолжается благоустройство, работы выполнены на 80%.