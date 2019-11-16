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Пьяный водитель мусоровоза устроил массовое ДТП на северо-востоке Москвы

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Пьяный водитель мусоровоза устроил массовое ДТП на северо-востоке Москвы

Москва, 16 ноября. Водитель мусоровоза врезался в несколько автомобилей на улице Комдива Орлова в Москве. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла утром 16 ноября. По словам очевидцев, за рулем мусоровоза находился пьяный мужчина. 

Три автомобиля из пяти получили серьезные повреждения. На место происшествия прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства ДТП.

Водителю мусоровоза за пьяное вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

 

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