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Хуснуллин рассказал, где будет пролегать Бирюлевская ветка метро Москвы

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Хуснуллин рассказал, где будет пролегать Бирюлевская ветка метро Москвы

Москва, 16 ноября. Столичные власти утвердили предварительную трассировку Бирюлевской линии метро, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

На участке протяженностью 20 расположатся 9 станций. Бирюлевская линия начнется от ЗИЛа, пройдет через станции «Технопарк» и «Кленовый бульвар», далее линия пройдет через Курьяново, Царицыно, Бирюлево Восточное и повернет в Бирюлево Западное.

В будущем ветку могут продлить до Щербинки. Окончательный вариант трассировки вынесут на рассмотрение градостроительной комиссии, затем документ отправят на публичные слушания.

Хуснуллин напомнил, что строительство начнут после 2023 года. Новая ветка поможет улучшить транспортную доступность Бирюлево.

Ранее сообщалось, что на станции МЦД-2 «Силикатная» работы по благоустройству завершили на 80%. В конце ноября ожидается запуск новых двух центральных диаметров.

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