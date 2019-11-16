Благоустройство станции МЦД‑2 «Силикатная» в Москве почти завершено

Москва, 16 ноября. Работы по благоустройству станции МЦД-2 «Силикатная» завершены на 80 процентов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Подготовка станции наземного метро ведется полным ходом. Рабочие полностью заменили покрытие платформы, установили лавочки и урны. На станции появилось световое электронное табло.

К открытию МЦД установят колонны экстренного вызова, турникеты для оплаты банковскими картами. Столичные власти планируют открыть два центральных диметра в конце ноября, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на сайте московкого метрополитена появился тарифный калькулятор. Он поможет рассчитать стоимость проезда на МЦД.