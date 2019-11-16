Жителей Подмосковья пригласили пройти обследование у онколога

Москва, 16 ноября. Врачи Московского областного онкологического диспансера пригласили жителей региона на обследование, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Местные жители могут получить консультацию профессионального врача-онколога. По словам главврача онкодиспансера Владимира Асташова, не все могут регулярно посещать врача. Но если выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, шансы на выздоровление увеличиваются в разы.

Асташов добавил, что при необходимости специалисты направят на дополнительное обследование — УЗИ, маммографию, рентген и цитологическое исследование, пишет РИАМО.

Ранее более 16 тысяч москвичек прошли обследование молочной железы. Акция проводилась с середины октября по 3 ноября.