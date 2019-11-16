Теплую облачную погоду пообещали москвичам 16 ноября

Москва, 16 ноября. Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в субботу, сообщают «Метеоновости».

Воздух прогреется до 7 градусов тепла, атмосферное давление будет повышенным. Существенных осадков в Москве не прогнозируется.

По данным синоптиков, температура превысит многодетние значения на 2 градуса. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение здоровья, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в северные регионы России пришло похолодание. В некоторых районах температура воздуха понизилась до 40 градусов мороза.