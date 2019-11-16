Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Теплую облачную погоду пообещали москвичам 16 ноября

57
0 Оставить комментарий

Теплую облачную погоду пообещали москвичам 16 ноября

Москва, 16 ноября. Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в субботу, сообщают «Метеоновости».

Воздух прогреется до 7 градусов тепла, атмосферное давление будет повышенным. Существенных осадков в Москве не прогнозируется.

По данным синоптиков, температура превысит многодетние значения на 2 градуса. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение здоровья, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в северные регионы России пришло похолодание. В некоторых районах температура воздуха понизилась до 40 градусов мороза.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров