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Уникальная выставка Шагала открылась в Подмосковье

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Уникальная выставка Шагала открылась в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Уникальная выставка «Шагал: между небом и землей» с работами известного художника Марка Шагала открылась в подмосковной Истре.

Увидеть почти 240 картин можно в музейном комплексе «Новый Иерусалим». Оценить экспозицию приехали внучки авангардиста — Мерет и Белла Мейер.

Выставка собиралась по крупицам — владельцы частных коллекций и государственные музеи из России, Франции и Белоруссии передали полотна, чтобы их увидела широкая публика. В собрании также представили предметы, которые окружали художника в детстве.

Как передает «360», на открытии выставки побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто участвовал в оформлении экспозиции.

Ранее сообщалось, что с 11 ноября в Москве стартовала «Музейная неделя».  Горожане и гости города до 17 ноября могут посетить бесплатно десятки интересных выставок и музеев.

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