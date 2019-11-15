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Страдающую Альцгеймером актрису Стерникову нашли в Москве

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Страдающую Альцгеймером актрису Стерникову нашли в Москве

Москва, 15 ноября. Пропавшую актрису Марию Стерникову, предположительно, нашли в Москве, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Родственникам сообщили, что нашли 75-летнюю артистку, страдающую Альцгеймером. Они выехали на место, где находится мать актера Александра Носика.

Напомним, что звезда Малого театра пропала вечером 14 ноября, когда вышла на прогулку со своей сиделкой. Женщина отвлеклась, и в этот момент Стерникова, которая плохо орентируется в пространстве, пропала.

К поискам Стерниковой подлючились правоохранители и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

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