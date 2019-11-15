Погибшими в московской квартире оказались солистка рок-группы «Маневры» и ее мать

Москва, 15 ноября. Следователи СК РФ выясняют обстоятельства гибели солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери, чьи тела нашли в квартире на северо-востоке Москвы.

Стерший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что тела двух погибших 1953 и 1975 года рождения были найдены на улице Тихомирова.

СК РФ проводит доследственную проверку, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что тела погибших нашли в ванной комнате. Они находились там около месяца и имели гнилостные изменения.