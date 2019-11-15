Более 2 000 деревьев высажено в столице в честь новорожденных москвичей

Москва, 15 ноября. Более 2,3 тысячи именных деревьев высадили в столице в рамках проекта «Наше Дерево». Акцию правительства Москвы поддержали российские звезды.

Молодые родители высаживают в честь своих малышей липы, дубы, сосны, клены и другие деревья. Высота саженцев – более 5 метров. В честь рождения девочек высажено 1644 дерева, мальчиков – 732 дерева.

В дальнейшем москвичи смогут не только смотреть, как растет дерево их ребенка, но и ухаживать за ним. Места горожане выбирают сами в одном из 27 предложенных парков, самыми популярными оказались Измайловский парк, Битцевский лес и Топаревский лесопарк.

Акцию поддержал известные россияне: Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Ольга Кабо и Дмитрий Дюжев, а также телеведущий Дмитрий Дибров.

Актриса Кабо поделилась личным опытом воспитания сына и призналась, что подрастающее поколение нуждается в эко-осознанности.

А Дмитрий Дюжев уверен, что фамильное дерево – прекрасная возможность передать правильные эко-привычки своим наследникам. Вместе с супругой и сыном Иваном актер высадил иву.

«Это наш первый саженец в Москве. Мы хотим взять на себя ответственность за жизнь дерева, следить и ухаживать за ним, чтобы назвать его нашим, семейным. Чтобы в будущем внуки смогли прийти и вспомнить, что дедушка Дима и бабушка Таня внесли свой личный вклад в благоустройство Москвы», — сказал Дюжев.



Отслеживать состояние фамильного дерева можно через личный кабинет участника акции, а еще лучше навещать его. Впрочем, специалисты пристально следят за здоровьем молодых деревьев.

Стас Пьеха считает, что экологическая сознательность должна иметь не локальные, а как минимум региональные форматы, особенно в больших городах.

«Чем больше людей – тем больше будет прекрасных деревьев и чистого воздуха в нашем городе. Поэтому я обеими руками и ногами» «за» такой добрый и честный проект, как «Наше дерево», — сказал известный певец.

Дмитрий Дибров уверен, что акция не только улучшит экологию, но и укрепит международный статус Москвы.

«Если каждый родитель примет участие в этой акции, то наш город превратится в зеленую столицу мира!» — заявил телеведущий.

В следующем году в столице готовят для посадки 25 000 деревьев в 25 зеленых зонах. Принять участие в проекте и получить именное дерево может любая семья, если ребенок родился не ранее 1 января 2019 года.

Главное условие — хотя бы один из родителей должен быть официально зарегистрирован в Москве. Регистрация доступна на сайте акции.