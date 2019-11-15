Шесть проблемных домов сдали в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Шесть долгостроев, квартиры в которых ждали почти 1,9 тысячи человек, сдали в эксплуатацию в Московской области.

Глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова рассказала, что в Мытищах сдали жилой комплекс «Губернатор». Этот дом должны были ввести в эксплуатацию еще в 2017 году.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», дома также сдали в Королеве, Домодедово, Подольске, поселке Белозерский и в Апрелевке.

Ранее сообщалось, что в Раменском сдали проблемный дом на 586 квартир.

Также активно решаются проблемы с долгостроями в столице. Большинство недостроенных домов находятся в Центральном округе Москвы.