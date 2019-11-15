Беременную москвичку до потери сознания избил в трамвае пьяный мужчина

Москва, 15 ноября. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, избил до потери сознания беременную женщину. Инцидент произошел в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Неизвестный без всякой причины стал наносить женщине удары. Пассажирка упала на пол и потеряла сознание, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии не сообщается.

Как пишет РИАМО, 41-летнего агрессора из Подмосковья задержали. Полиция завела уголовное дело о побоях, мужчина находится под подпиской о невыезде.

По данным «360», Следственный комитет по региону планирует заняться расследованием этого дела.

Ранее сообщалось, что в Московской области нетрезвый мужчина набросился на фельдшера с кулаками.