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Гниющие тела пенсионерки и ее дочери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

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Гниющие тела пенсионерки и ее дочери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Москва, 15 ноября. Правоохранители нашли тела двух женщин с гнилостными изменениями в одной из квартир дома на северо-востоке Москвы.

По предварительной информации, трупы пролежали в ванной комнате больше месяца. Как сообщил источник, 14 ноября в полицию обратился мужчина и заявил, что не может связаться сестрой и племянницей.

Правоохранители выехали по указанному адресу. Они вскрыли входную дверь и нашли 67-летнюю пенсионерку и ее 44-летнюю дочь мертвыми.

Тела направили в морг на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве нашли тело молодой девушки со следами удушения. 

На квартире в Подмосковье после большой вечеринки обнаружили тела двух стюардов. Они могли скончаться после приема неизвестного вещества.

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