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Москвичей пригласили на день рождения Деда Мороза

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Москвичей пригласили на день рождения Деда Мороза

Москва, 15 ноября. Жителей российской столицы пригласили в музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» на празднование дня рождения Деда Мороза, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Праздничные мероприятий пройдут 16 и 17 ноября пройдут. Организаторы подготовили интересную программу для детей и взрослых, в том числе квесты, игры, танцевальные флешмобы.

Гуляния пройдут возле усадьбы Деда Мороза. Зимнего волшебника поздравят Снежная королева, Маша и Медведь и другие сказочные герои, пишет РИАМО.

Напомним, что столичная усадьба Деда Мороза открылась в 2006 году и стала частью музея «Кузьминки-Люблино».

В регионах России уже началась подготовка в Новому году. В столице Кемеровской области устанавливают 20-метровую искусственную елку стоимостью 18 млн рублей.

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