Первая половина ноября в Москве стала самой теплой в истории

Москва, 15 ноября. Пятнадцать дней ноября в столичном регионе были теплее климатической нормы на 4 градуса, пишут «Метеоновости».

Первая половина ноября 2019 года войдет в историю метеонаблюдений как одна из самых теплых. Самая холодная ночь на 15 ноября была зафиксирована в 1965 году, температура воздуха понизилась до 20,3 градуса, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве воздух прогреется до 9 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут 7 градусов тепла.

На севере России сильно похолодало, в отдельных районах регионах стоят 30-градусные морозы.