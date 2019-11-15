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Первая половина ноября в Москве стала самой теплой в истории

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Первая половина ноября в Москве стала самой теплой в истории

Москва, 15 ноября. Пятнадцать дней ноября в столичном регионе были теплее климатической нормы на 4 градуса, пишут «Метеоновости».

Первая половина ноября 2019 года войдет в историю метеонаблюдений как одна из самых теплых. Самая холодная ночь на 15 ноября была зафиксирована в 1965 году, температура воздуха понизилась до 20,3 градуса, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве воздух прогреется до 9 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут 7 градусов тепла.

На севере России сильно похолодало, в отдельных районах регионах стоят 30-градусные морозы.

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