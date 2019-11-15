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Происшествия

Два человека пострадали при взрыве многоквартирного дома в Москве

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Два человека пострадали при взрыве многоквартирного дома в Москве

Москва, 15 ноября. Взрыв с возгоранием произошел в квартире дома на западе Москвы, сотрудники МЧС спасли 17 человек.

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября в доме по улице Удальцова. В результате взрыва обрушились межквартирные перегородки, с места происшествия эвакуировали 50 человек.

По данным источника в экстренных службах, пострадали два человека, пишет ТАСС. На пятом, шестом и седьмом этажах после взрыва произошло возгорание на балконах. Спасатели потушили огонь.

Как отмечает «Царьград», площадь возгорание составила 60 квадратных метров. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины взрыва, передает НСН.

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