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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 15 ноября

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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 15 ноября

Москва, 15 ноября. Синоптики рассказали, что в пятницу в столичном регионе будет стоять сухая погода, воздух прогреется до 9 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Москва оказалась на периферии антициклона, ожидается переменная облачность. В Московской области воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Ветер подует с южной стороны со скоростью до 8 метров в секунду, влажность составит 70%. Температура воздуха на 4 градуса выше климатической нормы, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москве будет стоять преимущественно теплая сухая погода. В северных районах России похолодало.

 

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