Служба поддержки в Москве приняла более 10 тысяч звонков туристов

Москва, 15 ноября. Круглосуточная служба поддержки туристов приняла более 10 тысяч звонков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, звонки поступают на номер 122 от российских и иностранных туристов. Специалисты принимают звонки на русском и английском языках.

В этом году гости Москвы чаще всего интересовались фестивальной программой города, информацией о режиме работы Кремля, ВДНХ, Останкинской башни.

Некоторые звонили, чтобы узнать номера телефонов аэропортов, гостиниц и автовокзалов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что путешественник из Московской области проехал более 60 стран мира на стареньком советском автомобиле.