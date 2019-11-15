Жителям столицы предложили оценить проект «Московское долголетие»

Москва, 15 ноября. Жителям российской столицы предложили оценить проект «Московское долголетие», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование открылось на сайте проекта «Активный гражданин». Москвичи поделятся своим мнением о и предложат идеи его развития, отмечает РИАМО.

Проект «Московское долголетие» подготовлен для жителей старшего возраста. Для них организовали образовательные и спортивные программы, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на сайте «Активный гражданин» началось голосование по поводу благоустройства кварталов по программе реновации (обновления жилого фонда) в Москве.

Участникам «Осеннего марафона» пообещали призы за участие в голосовании.