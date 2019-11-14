Москва, 14 ноября. Первый этап автотрассы Марьино — Саларьево в ТиНАО могут сдать в эксплуатацию в середине декабря. Об этом заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, сейчас строительство первого этапа дороги уже вышло на финишную прямую.

«Через месяц, в середине декабря, планируем сдать в эксплуатацию», — заверил он.

Чиновник уточнил, что длина автодороги-дублера Киевского и Калужского шоссе на участке от улицы Адмирала Корнилова до трассы Солнцево — Бутово — Видное составит 3,175 км.

«Количество полос на этой дороге будет по две в каждую сторону. Здесь уже смонтированы четыре светофора и три остановочных пункта для общественного транспорта», — добавил он.

Жидкин также отметил, что в ТиНАО за последние семь лет построили уже свыше 200 км автодорог. В стадии строительства в Новой Москве сейчас находятся еще почти 120 км дорог, а свыше 100 км находятся в процессе проектирования, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает РИАМО, сегодня также стало известно, что на пусковом участке 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги от трассы М-7 «Волга» до трассы М-4 «Дон»будет построено шесть транспортных развязок. Кроме того, по данным руководителя проекта «ЦКАД-4» от «Автодора» Константина Арефьева, на пусковом участке дороги планируется возвести 71 искусственное сооружение.