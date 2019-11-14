Десятый сезон зимней навигации стартовал в Москве

Москва, 14 ноября. Десятый сезон зимней навигации стартовал в российской столице в четверг, речные прогулки можно будет совершить на теплоходах ледового класса. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Отмечается, что к новому сезону зимней речной навигации подготовили интересные прогулки.

«Пассажиры смогут поучаствовать в театральных круизах, гастрономических прогулках и даже специальных новогодних рейсах», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Вечерняя Москва», перевозить пассажиров будут 10 всесезонных теплоходов ледового класса. Отмечается, что они способны ходить при битом льде до 20 сантиметров толщиной.

Речные прогулки будут проходить по двум маршрутам. Жители столицы и иностранные граждане за 2,5 часа смогут увидеть Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье» и прочие достопримечательности. Кроме того, туристы смогут воспользоваться аудиогидом, уточняет РИАМО.