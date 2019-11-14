Каршеринговый автомобиль вылетел на пешеходный переход на Ленинском проспекте в Москве

Москва, 14 ноября. ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в ночь на четверг на Ленинском проспекте в Москве. Видео с места аварии появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №37. На кадрах видно, что автомобиль каршеринга, подлетев на бордюре, перелетел через вход в подземный пешеходный переход, пересек всю проезжую часть и вновь залетел на пешеходную зону.

К счастью, столкновений с другими машины не произошло. Информации о состоянии водителя к настоящему моменту не поступало.

В конце октября сообщалось, что отечественный автомобиль Lada совершил наезд на разделительное ограждение в Ленинградской области, погибла женщина. Авария произошла в Тосненском районе, водитель 1973 года рождения за рулем Lada не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение.