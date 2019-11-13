РЭО пока не получил деньги на проекты в регионах

Москва, 13 ноября. Российский экологический оператор (РЭО) не получил средства на финансирование проектов в регионах. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов на заседании Госдумы по реформе мусорной отрасли.

Отметим, РЭО занимается реализацией реформы мусорной отрасли в стране. Владимир Бурматов заявил, что компании «Российский экологический оператор» была дана возможность работать, однако осуществлять свою работу не на что — министерство финансов до сих пор не выделило средства, которые «могли быть направлены в регионы на создание, например, мощностей по переработке».

«Ситуация непростая», — подчеркнул Бурматов.

Напомним, глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обсудил сотрудничество с представителями французской компании по переработке мусора Syctom. Как рассказал технический директор Syctom Фредерик Ру, компания каждый год обрабатывает почти 2,3 млн тонн бытового мусора. Буцаев заметил, что любой успешный опыт нужно перенимать. По его словам, РЭО готова внедрить европейские технологии.