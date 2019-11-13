Птенец редкого сероспинного трубача впервые вылупился в Московском зоопарке

Москва, 13 ноября. Птенец сероспинного трубача, уникального вида тропической птицы, который занесен в Красную книгу, впервые вылупился в Москвоском зоопарке. Об этом сообщается в среду на официальном сайте зоопарка.

Кто на новенького? ???????????? У нас вылупился птенец редкого сероспинного трубача! Приходите знакомиться ❤️



Vd: Н.Назарова pic.twitter.com/PhlkVbc48c — Московский Зоопарк (@moscowzoo) November 13, 2019

Отмечается, что потомство появилось у пары, привезенной из Южной Америки осенью прошлого года. Как рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова, потребовалось много времени, чтобы пернатые адаптировались к новым условиям.

«Появление долгожданного птенца стало радостным и важным событием для нас. Надеемся, что это птичье семейство будет приносить потомство постоянно», — передает РИАМО слова Акуловой.

Вес птенца при рождении не превышал 75 граммов, а через 30 дней после рождения он увеличился до 411 граммов. Как пишет «Вечерняя Москва», птенец питается смесью овощей и зелени, сверчками и необходимыми минеральными добавками.

Посетители зоопарка могут увидеть редкого птенца в правом крыле павильона «Дом птиц».