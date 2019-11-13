Число пешеходов в Москве увеличится почти в три раза

Москва, 13 ноября. Число пешеходов в Москве может достигнуть 600 миллионов человек в год благодаря благоустройству улиц, парков и пешеходных пространств, сообщили в ГБУ «МосТрансПроект».

Директор учреждения Александр Поляков отметил, что уже почти десять лет в столице идет работа по развитию инфраструктуры города, главная цель которой является создание комфортной городской среды для горожан.

Благодаря благоустройству парков, улиц и пешеходных пространств за последние восемь лет количество людей, выбирающих пешие прогулки, выросло в 2,8 раза и составило к этому году 540 млн человек в год, сообщил Поляков.

«Благодаря дальнейшему благоустройству, в период с 2019 по 2023 год этот показатель достигнет 600 миллионов человек в год», — указал глава ГБУ «МосТрансПроект».

По его словам, с 2010 по 2019 года в Москве благоустроили более 22 тыс. гектаров общественных пространств, в планах — обновить за три года более 6 тыс. гектаров улиц, парков и пешеходных пространств, отметил РИАМО.