В РАН нашли связь между хорошими результатами ЕГЭ и грамотностью крестьян в XIX веке

Москва, 13 ноября. Лучшие результаты ЕГЭ демонстрировали школьники из московских районов, где в XIX веке жили наиболее грамотные крестьяне. Такой неожиданный вывод в среду озвучил заведующий лабораторией Института психологии РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Ушаков.

Ученый и его коллеги проанализировали грамотность крестьян дореволюционной России, изучив перепись населения 1883 года. Выяснилось, что там, где раньше располагались наиболее грамотные деревни, сегодня демонстрируются лучшие результаты Единого государственного экзамена. Причем эта корреляция прослеживается не только в Москве, но и других регионах России.

«Оказывается, что грамотность крестьянского населения с достаточно хорошей корреляцией предсказывает, каковы будут результаты ЕГЭ для районов Московской области», — отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что министерство образования и науки РФ для всех своих подведомственных вузов установило значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Как объяснила замглавы ведомства Марина Боровская, таким образом министерство реализует полномочия, предоставленные Федеральным законом «Об образовании в России».

Отметим, что с 2009 года ЕГЭ является обязательной формой аттестации для выпускников российских школ. Как сообщают СМИ, в 2020 году произойдет незначительное изменение госэкзамена. Так, в заданиях по физике будет не пять, а шесть вопросов, на которые нужно будет дать развернутый ответ. Усложнилось задание по астрофизике, теперь вместо двух обязательных правильных ответов в нем может быть два или три неверных варианта.

Кроме того, были детализированы два задания в экзамене по обществознанию, в ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценки ответов на некоторые вопросы.