Москвичам предложили оценить проект строительства хордовых магистралей

Москва, 13 ноября. Жителям Москвы предложили оценить проект строительства хордовых магистралей. Голосование пройдет в рамках программы «Активный гражданин», сообщает на официальном сайте мэра столицы.

Жителям Москвы предлагается ответить на пять вопросов. Сначала горожане выскажут мнение по поводу строительства хорд, затем укажут, каким видом транспорта они пользуются. Также москвичи расскажут, будут ли они ездить по новым хордовым магистралям на личном автомобиле или такси.

«В ответе на четвертый вопрос необходимо продолжить фразу «В результате строительства хордовых магистралей транспортная ситуация…» одним из предложенных вариантов ответа: «Значительно улучшится», «Улучшится, но радикальных изменений не произойдет», «Не изменится», или выбрать «Затрудняюсь ответить», — говорится в сообщении мэрии.

В последнем пункте москвичи смогут указать, часто ли они бывают в районе прохождения хорд, пишет РИАМО.

Новыми хордами столицы станут Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокады. Они свяжут районы Москвы, разгрузят МКАД и ТТК. Эксперты считают, что хордовая система на 20% эффективнее, чем кольцевая.